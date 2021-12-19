Власти Ростова планируют заняться гаражами и парковками для инвалидов

Право на площадки получат те, кто сможет подтвердить инвалидность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове администрациям районов планируют передать полномочия по разработке схемы размещения гаражей или парковок для инвалидов. Однако решать, где будут находиться объекты, местные власти смогут только после голосования в гордуме. Депутаты рассмотрят этот вопрос уже на ближайшем заседании.

Если решение будет положительным, администрации начнут контролировать расположение стоянок и закрытых построек для машин и хранения вещей. Предполагается, что они не должны мешать проходу или нарушать правила благоустройства. При этом платежи за возведение гаражей собираются отдать департаменту имущественно-земельных отношений.

Чтобы получить право на уже имеющиеся некапитальные объекты или на их возведение, ростовчане должны будут подтвердить, что у них есть инвалидность. Предварительно, передать свои площадки здоровым родственникам они смогут по договору аренды.

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