Лучшим бомбардиром состязаний стала Екатерина Зеленкова. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки «Ростов-Дона» заняли первое место в турнире «Zvezda Handball Cup». Девушки выиграли три матча подряд и в заключительной встрече сегодня, 19 декабря, обошли звенигородскую «Звезду» со счетом 31:30.

Команды сразились в городе Руза. Ростовчанки первыми забили в начале игры, потом, правда, соперницы ответили и все наверстали. Большую часть первого тайма гандболистки шли мяч в мяч. Ближе к перерыву донские красавицы смогли забить три мяча и на отдых ушли при счете 17:14 в свою пользу.

Во втором тайме борьба продолжилась. До финального свистка «Ростов-Дону» удавалось опережать оппоненток на один-два мяча. На последней минуте у девушек из Звенигорода был шанс вырвать ничью, но Наталья Никитина попала в штангу.

Лучшим бомбардиром турнира «Zvezda Handball Cup» стала правая полусредняя «Ростов-Дона» Екатерина Зеленкова, спортсменка забила 16 голов.

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