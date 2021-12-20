Пробки в Ростове-на-Дону на утро 22 сентября: заторы оценены в четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Мадояна, Международная, Спартаковская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Большая Садовая, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, 56-й Армии.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Плиева, Нариманова, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Алябьева, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Менжинского, Ченцова, 14-я Линия, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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