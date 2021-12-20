Из-за двух ДТП в Ростове на Шолохова образовалась 5-километровая пробка

Загруженность проезжих частей оценивается в 5 баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 20 декабря из-за двух ДТП в Ростове на Шолохова образовалась почти 5-километровая пробка, об этом рассказали очевидцы. Однако к этой минуте, по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация уже существенно улучшилась, но проезд еще затруднен.

Сейчас дороги по городу относительно свободны, однако заторы все же есть на Менжинского, Троллейбусной, Нагибина, Варфоломеева, Максима Горького, Ворошиловском и Богатяновском Спуске. Загруженность проезжих частей оценивается в 5 баллов.

До этого на карте было больше бардовых улиц с заторами. Возможно, на происходящее в некоторой степени повлияла и погода, в донской столице рано утром прошел дождь.

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