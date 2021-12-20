В Новочеркасске 16-летняя девушка пострадала под колесами легковушки

Строго соблюдать ПДД должны не только водители, но и пешеходы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске на проспекте Баклановском 22-летний водитель Lada Priora сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, и ее увезли в больницу. Об этом сегодня, 20 декабря, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера около 19.30 в районе дома № 105. Молодой человек зацепил жертву на регулируемом перекрестке. Автоинспекторы выяснили, что подросток перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

- Сейчас полиция еще уточняет детали произошедшего. Строго соблюдать ПДД должны не только водители, но и пешеходы. Нужно пользоваться переходами, это самый безопасный способ. Кроме того, нельзя резко выходить из-за припаркованных машин и бежать перед близко идущим транспортом, - напомнили в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге из-за рухнувшего дерева загорелся автобус с пассажирами

ЧП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Морозова (подробности)