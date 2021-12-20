С 20 по 26 декабря жителей Ростова ждут морозы и снег с дождем

22, 23 и 24 числа столбики термометров опустятся до -6-8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе - с 20 по 26 декабря - в Ростове будет пасмурно, временами возможны дожди и снег. К среде ощутимо похолодает, но уже на выходных может снова вернуться плюсовая температура. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Осадки в донской столице ожидаются в первые три рабочих дня, а потом в субботу и воскресенье. Сегодня, 20 декабря, до вечера будет около +3, завтра - 0 градусов, а 22, 23 и 24 числа столбики термометров резко опустятся до -6-8 градусов. Это был дневной прогноз.

В темное время суток ростовчанам следует получше утепляться, потому что будет достаточно морозно. Самой холодной окажется ночь с четверга на пятницу, то есть с 23 на 24 декабря. В это время синоптики обещают -13 градусов.

Ветер в течение семи дней может ускоряться от 3 до 8 м/с. Он будет преимущественно западным и северо-западным, но к выходным сменит направление на южное и юго-западное.

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При этом в Ростове ночью будет около -7-8 градусов (подробности)