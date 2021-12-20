90 пешеходов погибли из-за ДТП с начала года в Ростовской области

Опасно для жизни выбегать на дорогу из-за припаркованных машин Фото: Сергей ГАПОН

С начала года из-за различных ДТП в Ростовской области погибли 90 пешеходов, еще 526 человек получили травмы. Такие цифры озвучили сегодня, 20 декабря, в отделе пропаганды УГИБДД. Водителей и пешеходов просят строго соблюдать правила дорожного движения.

- Помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, сложно увидеть человека на проезжей части, это почти не невозможно при плохой погоде. Чтобы стать более заметными, нужно надевать вещи со светоотражающими элементами, - напомнили в ГИБДД.

При этом автолюбители обязаны придерживаться безопасной скорости и снижать ее около переходов, а те, кто добираются по делам на своих двоих, должны пользоваться переходами. Опасно для жизни выбегать на дорогу из-за припаркованных машин или перед близко идущим транспортом. За нарушения могут штрафовать не только водителей, но и пешеходов.

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