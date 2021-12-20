Изначально заказчики требовали вести разбор зданий вручную Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове дореволюционные дома сносили с грубейшими нарушениями, заявили активисты движения «Мой фасад». Специалисты опубликовали на странице в Facebook целый ряд претензий к выполнению работ.

Защитники старинных построек утверждают, что подрядчики «крушили и громили» все экскаваторами, тогда как разбирать здания должны были исключительно вручную.

- Техника обрушила часть стены жилого дома на Социалистической. В другом месте снесли уличный фонарь. По тем адресам, что мы наблюдали, подрядчики создавали прямую угрозу жизни и здоровью прохожих, они даже не огораживали участки, - подчеркнули активисты.

Авторы разгромного поста также рассказали, что даже в документах на сайте госзакупок заказчики прописали требования именно по разбору некоторых построек, использование техники не допускалось.

- Так, по Суворова, 36, сказано, что здание стоит разбирать вручную. Поддевать не более трех рядов кладки, использовать ломы, отбойные молотки и перфораторы. И главное - делать все с особой аккуратностью, «во избежание разрушения всей стены целиком», - привели пример градозащитники.

Отметили также, что похожие истории наблюдались на Суворова, 34, Шаумяна, 108, и Социалистической, 130, - там тяжелые спецмашины пробили стену в квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Семашко на месте двух аварийных домов обустроят зону отдыха

Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко (подробности)