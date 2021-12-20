159 тонн конопли уничтожили казаки Ростовской области в 2021 году

В борьбе с сорняком задействовали 5 663 дружинников войска Донского. Фото: сайт правительства РО.

159 тонн дикорастущей конопли уничтожили казаки в 2021 году в Ростовской области. Об этом в своем отчете сообщают власти региона.

По данным правительства, в борьбе с сорняком задействовали 5 663 дружинников войска Донского, из них 1 858 - члены казачьих обществ.

Во время выездов проверяющие нашли целые участки, заросшие запрещенным растением. В Целинском районе сожгли 469 кг травы, в Ремонтненском - 408,6 кг, в Зимовниковском - 429,2 кг, в Заветинском районе - 256,2 кг.

Меньше всего конопли оказалось в городах: в Новошахтинске ликвидировали 24 кг, в городе Гуково - 38,4 кг, в Ростове - 46,5 кг, в Шахтах - 47,2 кг.

Всего на Дону в казачьих обществах сейчас числятся 19 637 человек, в реестре - 18 672, а службу несут 16 158 представителей Войска.

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