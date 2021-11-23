С начала года на Дону казаки помогли раскрыть более 1000 преступлений

На Большом круге наметили фронт работы на ближайшее время. Официальный сайт Всевеликого войска Донского

Более тысячи преступлений в Ростовской области были раскрыты с начала года при содействии казачьих дружин, а также выявлено около 30 тысяч административных правонарушений. Об этом на отчетном Большом круге Всевеликого войска Донского в Новочеркасске рассказал атаман Войска Донского Виталий Бобыльченко.

Также в 2021 году активизирована экологическая работа казачества, проведена работа по формированию боевого армейского резерва страны. Создана единая молодежная организация, и для юных донцов проведены военно-полевые сборы, а для молодежных лидеров — курсы повышения квалификации.

В работе Большого круга принял участие замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Он отметил роль властей региона в реализации на Дону стратегии государственной политики в отношении казачества. Несмотря на сложности из-за пандемии в этом году удалось провести 1200 мероприятий, в том числе 800 — с казачьей молодежью.

- Правительством региона обеспечено финансирование значимых и знаковых для казачества мероприятий, связанных с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, проводятся федеральные и региональные спортивные состязания, - заметил Михаил Корнеев. - Идет подготовка к строительству Мариинской гимназии. Проделана большая работа по встраиванию ведущих вузов Дона в систему непрерывного казачьего образования, готовится кадровый резерв войска, а для детей и юношества разработан уникальный патриотический трехтомник «Живу на Дону».

Выслушав доклад атамана Войска Донского, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заметил, что динамики в развитии не наблюдается уже второй год и обозначил необходимые действия.

- Дон всегда был в авангарде, но сейчас многие процессы здесь затормозились. Остаются нерешенными вопросы в секторе казачьей экономики, во внимании нуждаются Астрахань, Калмыкия, Волгоградская область. Недопустимо не проводить плановые войсковые мероприятия, - говорит атаман.

Также атаман Всероссийского казачьего общества обратил внимание на необходимости сформировать эффективно работающий штаб, усилить взаимодействие с региональными властями, организовать взаимодействие с организацией «Казаки Дона» и ответственно выполнять плановые мероприятия.

- Серьезно, по государственному, нужно подходить ко всем задачам, которые ставит перед нами сегодня президент страны, а еще нужно «пахать». И это не просьба, а требование! Я пристально буду следить за развитием ситуации на Дону, - подытожил Николай Долуда.

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