Одиннадцать сложных офтальмологических операций провели в Калмыкии

В Калмыкии провели сложные офтальмологические операции. Фото: пресс-служба медучреждения

В Республике Калмыкии провели ряд сложных офтальмологических операций. Был сделано 11 хирургических вмешательств для восстановления зрения. Об этом сообщили в Республиканской больнице имени П.П. Жемчуева.

Все операции проводились под руководством кандидата медицинских наук, врача-офтальмолога-инструктора ставропольской клиники «Офтальма» Михаила Какулия. Самую большую сложность для вмешательств создавали сопутствующие болезни пациентов - сахарный диабет, гипертония, мочекаменная болезнь.

- Операции длятся в среднем 15-20 минут. Человек во время манипуляций никаких болевых ощущений не испытывает. Для обезболивания используются специальные капли-анестетики. После не придётся сутки отходить от наркоза. Пациенты видят сразу по окончании процесса, - говорится в тексте сообщения.

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