Власти Ростовской области пересмотрят нормативы накопления ТКО

До 2024 года на Дону планируют на 6% повысить долю переработки отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Ростовской области собираются исследовать нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). После этого обновленные цифры еще должны утвердить, обсуждение этого вопроса намерены провести в 2022 году. Об этом на заседании правительства рассказал и.о. министра ЖКХ Сергей Орлов.

- Контракт на исследования уже заключили. Нормативы должны утвердить в первом квартале 2022 года после согласования с «Российским экологическим оператором», - сказал Сергей Орлов.

К слову, новые решения могут отразиться на сумме платы за вывоз мусора в регионе, но пока никаких окончательных заявлений и цен никто не озвучивал.

Сергей Орлов подчеркнул, что в последний раз работу с нормативами накопления мусора проводили в 2018 году. Это одна из составляющих общей стоимости за вывоз ТКО.

Также на совещании прозвучала информация о том, что до 2024 года на Дону планируют на 6% повысить долю переработки мусора и до 49% увеличить сортировку отходов. Этих показателей собираются добиться за счет строительства новых МЭОКов. В этом году ввели три таких объекта.

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