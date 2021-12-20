Нескольких сотрудников МВД заподозрили в получении полумиллионной взятки

Сотрудников могут привлечь по уголовным статьям
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области нескольких сотрудников полиции заподозрили в получении взятки в 500 тысяч рублей. Сейчас правоохранителей отстранили от работы, в этом деле уже разбираются следователи, прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД.
- Выяснили возможную причастность к противоправной деятельности. Сотрудников, которых могут привлечь по уголовным статьям, отстранили от службы. Материалы передали в следственные органы. Если вину докажут, подозреваемых уволят по отрицательным основаниям. Они также понесут ответственность перед законом, - пояснили в ведомстве.
Ранее в СМИ сообщили, что оперативники якобы пообещали мужчине, который проходил по делу о наркотиках, за деньги заменить наказание с уголовного на административное. Отмечается, что задержанный согласился, но после этого написал заявление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове троих экс-полицейских осудили за взятки и мошенничество
Мужчины получили внушительные сроки, они проведут их в колониях строгого режима (подробности)