В Ростовской области должны улучшить качество жилья, которое строят для детей-сирот

Очередность детей-сирот на жилье сократилась с 10 лет до нескольких месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Качество жилья, передаваемого детям-сиротам в Ростовской области должно улучшиться. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире программы "О главном".

- Лет 8-9 назад дети-сироты стояли в очереди на жилье по десятку лет, и нам пришлось ежегодно, в течение 5-6 лет, давать на это более миллиарда, чтобы нагнать очередность. И квартиры стали выдавать год в год, - рассказал глава региона. - Но в то же время увидели и другую проблему, с которой столкнулись, и ее предстоит решать в будущем - качество предоставляемого жилья должно улучшиться. Мы увеличили площадь жилья с 25 до 33 квадратных метров для детей-сирот. И только такое жилье теперь можем отдавать.

Также Василий Голубев напомним, что с 2022 года дети-сироты получат право на квартиры в других муниципалитетах области.

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