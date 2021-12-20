В 2021 году жилье получили около 2,5 тысячи обманутых дольщиков

В 2021 году жильем обеспечили более 2,5 тысяч обманутых дольщиков
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" сообщил о постепенном решении проблем, касающихся обманутых дольщиков.
Так, по словам губернатора, в уходящем году квартиры получили более 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Всего, согласно имеющимся данным, жильем необходимо обеспечить около 3,5 тысячи дольщиков.
- Сейчас тенденции строительства таковы, что у нас есть возможность до конца 2023 года эту задачу выполнить. Нам просто необходимо сделать так, чтобы мы избавились от этой проблемы, - отметил губернатор.
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В Ростовской области построят около 2,6 миллиона квадратных метров жилья.
Это на 19% больше, чем в прошлом году.