В 2021 году жилье получили около 2,5 тысячи обманутых дольщиков

В 2021 году жильем обеспечили более 2,5 тысяч обманутых дольщиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" сообщил о постепенном решении проблем, касающихся обманутых дольщиков.

Так, по словам губернатора, в уходящем году квартиры получили более 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Всего, согласно имеющимся данным, жильем необходимо обеспечить около 3,5 тысячи дольщиков.

- Сейчас тенденции строительства таковы, что у нас есть возможность до конца 2023 года эту задачу выполнить. Нам просто необходимо сделать так, чтобы мы избавились от этой проблемы, - отметил губернатор.

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Это на 19% больше, чем в прошлом году.