В Ростовской области построят около 2,6 миллиона квадратных метров жилья

В Ростове на 19% выросли показатели по количеству жилой застройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе возведут более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Такую цифру озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном".

- На первое место все больше и больше выходит комплексное развитие территорий. Сейчас мы смотрим на многие районы, которые были построены ранее, и видим, что в них отсутствуют социальные объекты. Мы сейчас всеми силами стараемся избавиться от такой практики, так как нельзя строить жилье, несмотря на потребности людей, которые там будут жить, - сообщил губернатор.

Самые масштабные проекты сейчас связанны с переселением людей из аварийных домов, выдача жилых площадей детям-сиротам. За минувший год полторы тысячи семей были переселены из аварийного жилья. Уделяется в данный момент внимание качеству жилья, предоставляемого сиротам. Теперь они будут иметь не 25, а 33 квадратных метра.

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Пока речь пойдет только о студентах-отличниках.