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Общество20 декабря 2021 17:42

В Ростовской области рассмотрят вопрос о льготной ипотеке для студентов, желающих работать в сельской местности

Пока речь пойдет только о студентах-отличниках
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области предусмотрят льготную ипотеку для студентов, отправляющихся работать в сельскую местность

В Ростовской области предусмотрят льготную ипотеку для студентов, отправляющихся работать в сельскую местность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Василий Голубев в эфире программы "О главном" заявил о предстоящем рассмотрении вопроса, касающегося льгот на жилье для студентов.

- В настоящее время речь идет о студентах-отличниках. Для них в случае принятия закона будет предусмотрена льготная ипотека. Кроме того, речь может пойти и об отдельных профессиях, по которым сейчас у нас имеется дефицит кадров, - сообщил глава региона.

В качестве примера Василий Голубев привел сельские и шахтерские территории, где, например, не хватает врачей узкой специальности. Стоит отметить, что пока неизвестно, какое количество такого рода грантов будет выделено. Но проект уже одобрен губернатором и в скором времени будет предложен в качестве инициативы областному парламенту.

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За девять месяцев 2021 года в развитие донского региона было инвестировано более 198 миллиардов рублей.

Василий Голубев назвал наиболее выдающиеся проекты.