За девять месяцев 2021 года в развитие донского региона было инвестировано более 198 миллиардов рублей

Василий Голубев рассказал о самых крупных проектах в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире программы "О главном" губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о вложениях, сделанных в развитие региона в уходящем году и назвал несколько самых успешных проектов.

- Наиболее выдающимся в сфере промышленности, например стал проект модернизации новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. В него было инвестировано около 200 миллиардов рублей. А также еще один важный проект - строительство завода для глубокой переработки зерна в Волгодонске, - сообщил Голубев.

Также в транспортной сфере крупным проектом является обустройство ростовского транспортного кольца. Нельзя не сказать и о муниципальных проектах, здесь губернатор упомянул о строительстве моста на улице Малиновского и модернизации кругового движения на Таганрогской.

- Одним из самых красивых решений было строительство нового тракторного завода "Ростсельмаш". Он должен быть сдан в 2023 году. А вложить в его постройку потребовалось порядка десяти миллиардов рублей, - добавил губернатор.

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