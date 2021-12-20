Глава региона рассказал о предстоящей модернизации системы здравоохранения

Василий Голубев рассказал, о модернизации системы здравоохранения. Фото: стоп-кадр с эфира программы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о модернизации системы здравоохранения. О том, что это такое и для чего она необходима глава региона сообщил в эфире программы "О главном".

Как сообщил губернатор, эта самая модернизация начата была уже давно, так как у нас шел год первичной медико-санитарной помощи. Именно в рамках него было закуплено множество различной аппаратуры для оказания помощи, как в учреждения здравоохранения, так и в областные структуры.

- Мы решили перенять опыт других регионов. Работа нам предстоит непростая и все это в один момент сделать, конечно же, невозможно, так как необходима полная инвентаризация и очень внимательное отношения к кадрам, в особенности следует обращать внимание на то, как они будут трудиться и где, - отметил глава региона.

Масштабная работа по модернизации начнется в предстоящем году. Главное, предпринимаемыми шагами не испортить то, что уже имеется. Сейчас есть планы, которые выполняются для повышения уровня оказания высокотехнологичной помощи.

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