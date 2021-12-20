В донском регионе вакцинацию прошли более 70% населения

В Ростовской области вакцинировались уже более 70% населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эфире программы "О главном" глава донского региона Василий Голубев рассказал о ситуации с коронавирусом, сложившейся к концу года.

В настоящее время ситуация заметно улучшилась и даже почти стабилизировалась. С каждым днем, по словам губернатора становится все меньше заболевших и все больше выздоровевших, которые отправляются на прохождение реабилитации.

- По-прежнему актуальна вакцинация. И наша работа убедить людей, что это необходимая мера. Сейчас полностью вакцинировались 71,3% от общего населения. Кроме того, больше 50% вакцинировались от гриппа, наибольшее число сделали прививку в декабре, - рассказал глава региона.

Именно массовая вакцинация и и позволила возобновить оказание плановой медицинской помощи и ослабить ряд ограничений в преддверии Нового года. Но коечный фонд по-прежнему остается занятым на 70%.

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Правки будут внесены в законопроект уже в следующем году.