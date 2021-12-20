Василий Голубев рассказал о компенсации за неиспользование льготного проезда

Василий Голубев рассказал о компенсациях за неиспользование льготного проезда. Фото: стоп-кадр с эфира телепрограммы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" ответил на вопрос горожанина о получении компенсации за неиспользование льготного проезда.

- Совсем недавно мы беседовали на эту тему с представителями министерств социальной защиты и транспорта. И мы выяснили, что значительная часть людей льготным проездом не пользуется или пользуется очень редко и это вопрос требует решения, - отметил Василий Голубев.

На самом деле все те, кто не пользуется льготами на проезд имеют право на денежную компенсацию. На сегодняшний день уже подготовлен законопроект, который предполагает замену льгот на выплаты. В настоящее время осталось только провести расчеты, так по суммам у всех территорий имеются разные потребности.

Важно сказать и то, что полученные деньги люди смогут использовать не только на проезд, но и на другие нужды.

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Это планируют сделать уже в следующем году.