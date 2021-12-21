В 2022 году Ростовской области собираются запустить Красносулинский МЭОК

В 2021 году ввели в эксплуатацию три МЭОКа Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2022 году в Ростовской области планируют ввести в эксплуатацию первый этап Красносулинского мусороперерабатывающего комплекса (МЭОК). Этот проект уже отправили на госэкспертизу, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.

- Заключение должны дать 31 января 2022 года. Ввод первого этапа объекта также запланировали на следующий год. Он будет принимать 250 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций регоператора - 1,2 млрд рублей, - рассказал Сергей Орлов.

В 2021 году ввели в эксплуатацию три МЭОКа: Мясниковский, Волгодонский и Неклиновский. Сейчас готовятся к созданию еще четырех: Миллеровского, Сальского, Новочеркасского и Морозовского. Кроме того, до 2024 года в регионе намерены увеличить долю переработки мусора на 6%.

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Это планируют сделать уже в следующем году (подробности)