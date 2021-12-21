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Общество21 декабря 2021 9:56

Бебури Месхи назначили главой администрации Октябрьского района Ростова

За нового руководителя проголосовали депутаты гордумы
Ангелина СКИБА
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Руководитель имеет три высших образования/ Фото: Instagram администрации Октябрьского района

Руководитель имеет три высших образования/ Фото: Instagram администрации Октябрьского района

Кандидатуру Бебури Месхи официально утвердили в должности главы администрации Октябрьского района Ростова. За нового руководителя проголосовали депутаты гордумы. Специалиста на заседании представил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Это компетентный руководитель, обладающий необходимыми знаниями. Имеет широкий кругозор и постоянно повышает свой профессиональный уровень, - отметил руководитель городской администрации.

Бебури Месхи - сын ректора ДГТУ Бесариона Месхи. С 17 августа 2021 года он был исполняющим обязанности на своей должности. До этого специалист занимал посты замглавы районной администрации и главного специалиста муниципального казначейства.

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