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Общество19 августа 2021 17:27

Бебури Месхи назначили исполняющим обязанности главы Октябрьского района Ростова

Новый руководитель сменил в должности Константина Тихонова
Ангелина СКИБА
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Новое назначнение подтвердили в городской администрации. Фото: соцсети

Новое назначнение подтвердили в городской администрации. Фото: соцсети

В Ростове исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района назначили Бебури Месхи. Эту информацию сегодня, 19 августа, подтвердили городские власти.

Ранее специалист был заместителем руководителя местной администрации. Он курировал социальные вопросы.

Теперь Бебури Месхи сменил в должности Константина Тихонова, который временно возглавлял районную администрацию после выхода на пенсию Юрия Золотарева.

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