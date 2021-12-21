«Красная зона» по COVID-19 в Ростовской области сократилась до 15 территорий

Неблагополучные по заболеваемости Таганрог, Кашарский, Константиновский и Милютинский раойны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области «красная зона» по COVID-19 сократилась до 15 территорий. Информацию об этом 20 декабря опубликовали на сайте донского правительства.

Так, например, среди неблагополучных мест по заболеваемости оказались Таганрог, Кашарский, Константиновский, Милютинский, Морозовский, Орловский и Цимлянский район.

Удовлетворительная ситуация сейчас в «желтой зоне». Это 27 территорий: 9 городов и 18 районов, в том числе Ростов, Батайск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Белокалитвинский, Веселовский, Семикаракорский районы.

В безопасную «зеленую зону» на этот раз отнесли 2 города - Азов и Зверево, а также 11 районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 городов и районов Ростовской области находятся в «красной зоне» по COVID-19

В «зеленой зоне» уже четыре территории (подробности)