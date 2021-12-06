18 городов и районов Ростовской области находятся в «красной зоне» по COVID-19

Среди неблагополучных мест по заболеваемости оказались Волгодонск, Гуково, Донецк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напряженная обстановка по COVID-19 сейчас сохраняется в 18 городах и районах Ростовской области. Эти территории находятся в так называемой «красной зоне». Обновленные данные сегодня, 6 декабря, опубликовали областные власти.

Так, среди неблагополучных мест по заболеваемости оказались Волгодонск, город Гуково, Донецк, Веселовский, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, Мартыновский и Миллеровский районы.

В «желтой зоне» с удовлетворительными показателями сейчас 33 территории - 8 городов и 25 районов. Это в том числе Ростов, Батайск, город Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты.

В «зеленой зоне» на этот раз Азов, Аксайский, Матвеево-Курганский и Усть-Донецкий районы. В конце ноября благополучная ситуация наблюдалась только в Азове.

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