В Ростове за год число смертей от COVID-19 увеличилось почти в три раза

В больницах донской столицы коечный фонд заполнен почти на 61% Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове в 2021 году зафиксировали высокий рост смертности от COVID-19. За почти полные 12 месяцев потеряли на 749 человек больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании в гордуме сообщила глава города Зинаида Неярохина.

- В 2021 году произошло 2754 смерти от коронавируса, это по данным на 16 декабря. В 2000 году потеряли 2005 человек. Рост очень большой, - подчеркнула Зинаида Неярохина.

Специалист добавила, что сейчас в больницах донской столицы коечный фонд заполнен почти на 61%. Развернуто 788 ковидных и 470 провизорных мест. Количество врачей за 12 месяцев увеличили до 1086, средний медперсонал - почти до 1700 работников.

Кроме того, в городе действуют 42 пункта вакцинации. Привились уже 690 897 ростовчан. Зинаида Неярохина напомнила, что вакцинация остается единственным способом защиты от вируса, и поэтому каждый должен ее пройти.

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