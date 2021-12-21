9-летняя девочка пострадала под колесами легковушки в Ростовской области

Предварительно, школьница выбежала на дорогу из-за припаркованной машины Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 21 декабря, в Ростовской области под колеса автомобиля «ВАЗ-21150» попала 9-летняя девочка. Она получила травмы и попала в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В 9 утра стало известно о происшествии на улице Фрунзе в станице Багаевской. Предварительно, школьница выбежала на дорогу из-за припаркованной машины, и водитель ее не заметил. За рулем легковушки находился 59-летний мужчина, - рассказали в ведомстве.

Детали несчастного случая сейчас еще выясняют правоохранители. Автолюбителей просят строго соблюдать ПДД, а родители, в свою очередь, должны объяснять детям правила поведения на дороге.

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