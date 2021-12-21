В Ростове часть бывшего парка 8 Марта продали без ведома властей

Власти вели долгие переговоры о вариантах приобретения этой земли. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове центральную часть бывшего парка 8 Марта продали без ведома властей. Причем землю получил покупатель, о планах которого ничего неизвестно. Об этом сообщила председатель гордумы и глава донской столицы Зинаида Неярохина.

- Основная часть Дмитриевского парка, бывшего парка 8 Марта, принадлежала ДОСААФ. Накануне стало известно, что эта часть продана, причем покупатель даже не из Ростова. Это очень огорчает. Мы вели долгие переговоры о вариантах приобретения этой земли, и вот фактически за нашей спиной была совершена эта сделка, - рассказала Зинаида Неярохина.

Глава города попросила сити-менеджера Алексея Логвиненко разобраться с произошедшим.

- Очень прошу вас, Алексей Валентинович, прояснить ситуацию. Самое главное - нужно иметь четкую информацию о намерениях собственника относительно этой территории. Ростовчане видят здесь парк и депутаты тоже, никакой застройки мы не допустим, - подчеркнула председатель гордумы.

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