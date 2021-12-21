С 1 января в Ростовской области вырастут цены на сигареты

Самая дешевая пачка теперь будет стоить 112 рублей. Фото: сайт администрации Ростова

С 1 января в Ростовской области вырастут цены на табачные изделия. Минимальная стоимость пачки сигарет теперь составит 112 рублей. Так федеральные власти собираются бороться с контрафактом, пояснили в администрации донской столицы.

- Минимальную цену на период с 1 января по 31 декабря 2022 года рассчитали на основе ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.

Глава ведомства также добавил, что предыдущее повышение розничной стоимости произошло 1 апреля 2021 года.

- Хочу обратить внимание предпринимателей, что за соблюдением требований будут следить управление торговли, МВД и другие проверяющие структуры. Также обращаюсь к потребителям табачной продукции: не покупайте ее дешевле установленной минимальной цены. Не подвергайте свое здоровье дополнительному риску, - сказал Константин Тихонов.

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