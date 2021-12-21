Реставрацию Дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить в 2022 году

Специалисты уже привели в порядок фасад. Фото: сайт правительства РО.

Реставрацию таганрогского Дворца Алфераки в Ростовской области должны завершить в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев. Главу региона сегодня, 21 декабря, цитирует сайт донского правительства.

- Вопросам сохранения культурного наследия - визитных карточек региона - мы уделяем отдельное внимание. Реставрация одного из старейших музеев России должна завершиться в следующем году. Мы все помним, что в 2022 отмечается 350-летие со Дня рождения Петра I, к этой дате приурочено свыше 400 мероприятий, - подчеркнул Василий Голубев.

Капитальное обновление дворца в приморском городе начали в мае прошлого 2020 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 198 млн рублей.

К этому моменту специалисты уже привели в порядок фасад, интерьеры подвала и главной лестницы, уложили паркет. Завершают золочение второго этажа, Александровского зала, ведут устройство гранита веранды внутреннего дворика. Смонтировали пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге создадут первый в стране дом-музей имени Фаины Раневской

Здание уже подготовили к реставрации, собираются открыть современную экспозицию (подробности)