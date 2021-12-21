В Таганроге загорелся склад с автомобильными покрышками. Фото: ГУ МЧС по РО

В Таганроге вспыхнул склад, в котором хранились автомобильные покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 21 декабря, около половины шестого вечера. Пожарные получили от очевидцев вызов к дому № 152/3 на улице Социалистической. Загорелся двухэтажный склад с автомобильными покрышками. Позже станет известно, что это склад с пластиковой тарой.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена уже тысяча квадратных метров. К 18:24 спасатели объявили о повышении ранга пожара до № 3. К счастью, о пострадавших пока не сообщается. Причина возгорания пока также остается неизвестной, ее установлением после окончания тушения займутся специалисты.

- В настоящее время к тушению пожара привлечено 82 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 63 человека и 19 единиц техники, - говорится в тексте сообщения.

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Пожару присвоен 3 ранг сложности.