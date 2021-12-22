В Ростове суд не признал банкротом главное городское ритуальное бюро

Арбитражный суд не признал банкротом ростовское МУП "СКУ" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице Арбитражный суд принял решение не признавать банкротом предприятие «Специализированные коммунальные услуги» (МУП «СКУ»). Об этом сообщается в электронной картотеке дел суда.

В опубликованных материалах дела говорится о том, что со 2 сентября нынешнего года межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 региона пыталась добиться признания МУП «СКУ» банкротом. Причиной подачи иска в суд стала крупная задолженность предприятия по налогам. Общая сумма долга составляла 5,9 миллиона рублей.

Судебное разбирательство длилось почти четыре месяца. А в понедельник, 20 декабря, судом было принято решение о том предприятие не будет признано банкротом. Теперь делопроизводство должно быть прекращено. Но у налоговой все еще есть право оспорить решение суда в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Это можно сделать в течение месяца после того, как выйдет постановление.

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