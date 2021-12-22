На выезде из Ростова столкнулись две легковушки и автобус, есть пострадавшая

Машины столкнулись на Ворошиловском мосту Фото: Сергей ГАПОН

Рано утром 22 декабря на Ворошиловском мосту в Ростове столкнулись две легковые машины и автобус. В этой аварии пострадала девушка, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- В 7.11 произошло ДТП с участием 2 легковых авто и маршрутного автобуса № 65. В салоне общественного транспорта людей не было. Пострадала девушка, ей оказали помощь медики скорой, - рассказали в ведомстве.

Сейчас обстоятельства этого происшествия еще уточняют в УГИБДД. Обновленной информации к этой минуте пока не поступало.

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Однако к этому моменту ее уже почти нет (подробности)