Гордума Ростова утвердила обновленный Генплан города 21 декабря

Решение на заседании приняли единогласно. Фото: сайт администрации Ростова
В Ростове-на-Дону на специальном заседании утвердили обновленный Генплан города до 2025 года. Это решение приняли депутаты городской думы, сообщает сайт администрации донской столицы.
Нововведения в документе касаются целого ряда направлений. Так, например, в городе поддержали создание сети магистральных улиц и проектирование подходов к школам и детсадам.
Еще одно важное изменение касается моста на Зеленый остров. Теперь его должны сделать постоянным, вместо понтонного моста. Не забыли и о Театральном спуске.
- Проектом предусмотрено создание соединительных участков - автомобильных дорог между Закруткина и Орловской в створе спуска. Уточнили место размещения канатной дороги. Предлагается продление дороги до Закруткина, - говорится на сайте администрации.
К слову, территорию от на Театральном спуске от Закруткина до Орловской собираются отнести к общественно-культурной зоне. После этого там нельзя будет возводить жилую застройку.
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