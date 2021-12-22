Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 15:16

Нину Протасову назначили начальником финансового управления Таганрога

Ранее специалист занимала должности в администрации Каменска-Шахтинского и областном Минфине
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
О назначении нового руководителя сообщили городские власти. Фото: сайт администрации Таганрога

О назначении нового руководителя сообщили городские власти. Фото: сайт администрации Таганрога

В Таганроге Нину Протасову назначили начальником городского финансового управления. Информация об этом появилась на сайте местной администрации.

Новый руководитель ведомства до своего назначения - с 1996 по 2021 год - занимала должности заместителя и главы финуправления в администрации Каменска-Шахтинского, курировала молодежную политику, а также возглавляла управление налоговой политики министерства финансов Ростовской области.

Нина Протасова имеет высшее образование. В 1995 году специалист окончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания по специальности «Экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бебури Месхи назначили главой администрации Октябрьского района Ростова

За нового руководителя проголосовали депутаты гордумы (подробности)