Нину Протасову назначили начальником финансового управления Таганрога

О назначении нового руководителя сообщили городские власти. Фото: сайт администрации Таганрога

В Таганроге Нину Протасову назначили начальником городского финансового управления. Информация об этом появилась на сайте местной администрации.

Новый руководитель ведомства до своего назначения - с 1996 по 2021 год - занимала должности заместителя и главы финуправления в администрации Каменска-Шахтинского, курировала молодежную политику, а также возглавляла управление налоговой политики министерства финансов Ростовской области.

Нина Протасова имеет высшее образование. В 1995 году специалист окончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания по специальности «Экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве».

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