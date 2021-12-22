Новочеркасский угонщик прокатился на чужом авто, а потом сбежал

Сейчас возможный похититель находится под подпиской о невыезде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске задержали подозреваемого в угоне. По мнению полицейских, хулиган прокатился на чужом авто, а потом сбежал. Сейчас возможный похититель находится под подпиской о невыезде. Завели дело.
Как выяснили правоохранители, 35-летний бандит прогуливался ночью по улице и в какой-то момент заметил на площадке предприятия одинокий «ГАЗ 33023». В этот момент мужчина решил внести яркие впечатления в свои серые будни и двинулся прямо к машине.
Ночной угонщик спокойно зашел на территорию организации, дернул за ручку авто, и дверь открылась. Оказалось, водитель забыл заблокировать машину, а еще оставил ключ прямо в салоне.
Хулиган с радостью сел за руль и уехал, но вскоре веселье закончилось вместе с бензином. Тогда подозреваемый просто оставил транспорт и ушел.
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