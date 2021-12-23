Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 декабря: пробки в городе оценены в пять баллов

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, Толмачева, 1-я Краснодарская, Профсоюзная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, в переулке Ашхабадском, проспектах Сиверса, Михаила Нагибина, Ленина, Театральном, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, Зрелищная, 56-й Армии, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, в переулке Бориславском и Оренбургском, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Шостаковича, Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Майская, Закруткина, переулке Мезенском, проспекту Шолохова.

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