Власти Ростова: cпор о размещении ларьков на Темернике исчерпан

Все недопонимания разрешили на специальной встрече. Фото: сайт администрации Ростова.

Спор по поводу размещения ларьков на Темернике в Ростове исчерпан. Недопонимания разрешили на встрече, в которой участвовали все заинтересованные стороны. Об этом сообщил начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

- 22 декабря состоялась встреча представителей администрации, бизнеса и жильцов. Договорились, что объекты, против которых выступали люди, будут установлены в строгом соответствии со «Схемой размещения НТО». В качестве компенсации жильцам, бизнес за свой счет должен благоустроить прилегающую территорию, - рассказал Константин Тихонов.

Речь идет о ситуации около нескольких жилых домов на улице Миронова. По данным властей, местные свободные площадки изначально внесли в схему установки ларьков, чтобы постепенно легализовать торговлю. 10 июня определили 15 возможных мест размещения. По трем - заключили два соглашения, а также подписали еще 1 договор аренды.

После этого - уже 11 июня - пришло требование прокуратуры снесли незаконные магазины. Тогда провели проверку и ликвидировали 17 точек. Также перепроверили границы, в которых работали официальные торговцы. Потом среди бизнесменов провели конкурс на освободившиеся территории.

Сейчас, по словам Константина Тихонова, все ларьки работают законно и занимают строго отведенные для них площадки. Кроме того, власти сейчас рассматривают инициативу о переносе рынка Темерник за черту города.

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