Жители Темерника в Ростове обратились за помощью к Владимиру Путину

На газонах предприниматели разместили новые торговые точки Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Темерника в Ростове записали видеообращение к Владимиру Путину. Люди пожаловались президенту на большое количество торговых точек и пояснили, что в этот раз чашу терпения переполнила ситуация с новыми ларьками, которые начали устанавливать на уже благоустроенных площадках.

- Ларьки расположены вблизи домов, и это приносит беспокойство. Здесь постоянный шум, толпы под окнами. На этой территории был газон, его высаживала сама администрация, а потом сюда снова начали возвращать НТО. Тогда для чего было сажать деревья, ставить лавочки? Мы окружены рынками, нам их достаточно, - подчеркнули местные жители.

Ростовчане заявили также, что власти к ним не прислушиваются. Кроме того, некоторые участники ролика признались, что им страшно жить в своем районе.

Ранее на Темернике начали появляться новые ларьки. Местные жители сразу же заявили, что они такие же незаконные, как и те, что были прежде. Однако в администрации после проверки сообщили, что все в рамках закона.

Действительно, по жалобам ростовчан снесли 12 нелегальных точек. При этом отдельно проводили конкурс среди предпринимателей, 11 выиграли его и получили право официально занимать торговые территории. За аренду владельцы уже внесли в бюджет почти 4 млн рублей.

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