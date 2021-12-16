Власти Ростова не нашли нелегальные ларьки на Темернике

Рейд провели на Миронова, Думенко и Лелюшенко. Фото: сайт администрации Ростова

Незаконных ларьков на Темернике в Ростове-на-Дону не обнаружили. Это подтвердили во время рейда, который состоялся вчера, 15 декабря, сообщает администрация города.

Проверку на улицах Миронова, Думенко и Лелюшенко организовали после жалобы местных жителей. Люди рассказали, что на освобожденные площадки начали возвращать прежние торговые точки, а тем, кто с этим не согласен, теперь угрожают.

- По размещению НТО принято решение о проведении встреч и консультаций с бизнесменами. Если участки понадобится для благоустройства, рассмотрят возможность компенсационных мест и перемещения спорных объектов, - заявили власти.

Также, по данным администрации, в этом сентябре на рынке Темерник демонтировали 12 нелегальных точек, а после этого по итогам конкурса предпринимателям разрешили разместить 11 магазинов. За аренду владельцы уже заплатили в бюджет почти 4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова пообещали решить проблемы в микрорайоне Темерник

Теперь ход благоустройства будут держать на постоянном контроле (подробности)