В Ростове инспекторы ДПС потушили вспыхнувший на дороге автомобиль

Пламя загорелось в моторном отсеке Subaru Impreza. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

23 декабря в Ростове на Шолохова инспекторы ДПС потушили вспыхнувший прямо на дороге автомобиль. Если бы помощи рядом не оказалось, последствия могли оказаться совсем другими. К счастью, в этом случае никто не пострадал, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Дорожное ЧП произошло еще утром, около 7.30. Сначала патрульные заметили, как на красный свет остановилось авто марки Subaru Impreza, а в следующую секунду мужчины увидели дым, который шел из моторного отсека.

Один из правоохранителей - капитан Алексей Киселев - начал отводить транспорт, а его коллега - капитан Алексей Приходьков - схватил огнетушитель и бросился к машине. Пламя удалось быстро сбить.

После этого автоинспекторы вызвали эвакуатор и помогли перевезти иномарку до ближайшего автосервиса. Предварительно, возгорание произошло после замыкания электропроводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горящую иномарку с детьми потушили на трассе в Ростовской области

С пламенем боролись сотрудники полиции (подробности)