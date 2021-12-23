Восемь жителей Ростовской области ответят в суде за смертельную перестрелку

Все доказательства и материалы уже собрали и передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь жителей Ростовской области ответят перед законом за перестрелку в хуторе Чернозубов Орловского района. Все доказательства и материалы уже собрали и передали в суд. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вооруженный конфликт произошел в октябре 2019 года. Разборку устроили местные жители из двух кланов землевладельцев. Они заранее подготовили оружие и распределили роли. В итоге пятеро мужчин погибли, троих признали потерпевшими.

- При этом один из участников ссоры перед смертью убил двух обвиняемых. Сейчас их интересы представляют законные представители, они отказались давать согласие на прекращение уголовного преследования в связи со смертью, - добавили в Следкоме.

Известно, что сразу после перестрелки задержали троих мужчин, остальных поймали немного позже. Сейчас в международном розыске остается еще один подозреваемый. Ему заочно предъявили обвинение в пособничестве в убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские фермеры, учинившие бойню с конкурентами из-за земли, пойдут под суд

В перестрелке были убиты пять человек, еще двое ранены (подробности)