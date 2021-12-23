Донские фермеры, учинившие бойню с конкурентами из-за земли, пойдут под суд

Следком готовится передать материалы уголовного дела в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали восемь аграриев из Орловского района Ростовской области, сообщает региональный следком.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются убийстве двух и более лиц по предварительному сговору, покушении на убийство, умышленном причинении средней тяжести или легкого вреда здоровью.

Кровавая бойня произошла между фермерами из двух кланов землевладельцев в октябре 2019 года в районе хутора Чернозубов Орловского района. Тогда "стенка на стенку" на сельской дороге сошлись члены двух самых влиятельных в округе семей. У многих из них было оружие, которому в этот вечер и нашлось применение.

ДАВНИЙ КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ЗЕМЛИ

Участниками перестрелки стали около 15 человек. А мотивом – давний спор двух кланов из-за земли. Пять человек погибли, двое получили ранения. После перестрелки выжившие уехали на двух машинах.

Когда начались задержания подозреваемых, каждая сторона конфликта обвиняла другую в том, что та первая открыла огонь.

Дом семьи участников конфликта даже был взят под охрану. Фото: ПОЗДНЯК Юрий

Следователям понадобилось немало времени, чтобы разобраться в деталях конфликта.

- Во время расследования было установлено, что само преступление было тщательно спланировано обвиняемыми, которые заранее подготовили огнестрельное оружие, выбрали место его совершения и распределили роли, - прокомментировали в Следственном комитете РФ по Ростовской области.

После совершения преступления трое обвиняемых были задержаны по «горячим следам». Остальные скрылись, но потом также были задержаны. Один подозреваемый до сих пор находится в международном розыске.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в суд, - подытожили в региональном следкоме.

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