Очевидцы: в центре Ростова с 3 этажа старинного здания рухнул экскаватор

Несчастный случай мог произойти на «пересечении Социалистической и Чехова». Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

Сегодня, 23 декабря, в центре Ростова с 3 этажа старинного здания рухнул экскаватор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Уже опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах съемки заметно, что спецмашина упала на бок. По всей видимости, это произошло на одном из объектов с аварийной постройкой, которую собирались снести.

Выжил ли водитель после такого падения пока неизвестно. Официально ЧП в экстренных ведомствах еще не прокомментировали. Под постом в VK пишут, что несчастный случай мог произойти на «пересечении Социалистической и Чехова», также сообщают о «сильном грохоте».

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