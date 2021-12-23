Очевидцы: в центре Ростова с 3 этажа старинного здания рухнул экскаватор

Несчастный случай мог произойти на «пересечении Социалистической и Чехова». Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте
Сегодня, 23 декабря, в центре Ростова с 3 этажа старинного здания рухнул экскаватор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Уже опубликовали видео с места происшествия.
На кадрах съемки заметно, что спецмашина упала на бок. По всей видимости, это произошло на одном из объектов с аварийной постройкой, которую собирались снести.
Выжил ли водитель после такого падения пока неизвестно. Официально ЧП в экстренных ведомствах еще не прокомментировали. Под постом в VK пишут, что несчастный случай мог произойти на «пересечении Социалистической и Чехова», также сообщают о «сильном грохоте».
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