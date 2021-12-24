Детям Сирии привезут новогодние подарки из Ростовской области

Подготовили больше тонны сладостей, детских вещей и постельного белья. Фото: сайт правительства РО.

Детям Сирийской Арабской Республики привезут новогодние подарки из Ростовской области. Всего для ребят подготовили больше тонны сладостей, детских вещей и постельного белья. Об этом рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

- В формировании груза принимали участие не только предприятия и организации, но и добровольцы. Так, часть сладких подарков передали специалисты Ростовского отделения добровольного пожарного общества. Все передадут ребятам, проживающим на территориях, пострадавших в ходе боевых действий, - пояснил Вадим Артемов.

Как уточнили в донском правительстве, поздравят детей из девяти провинций Сирии. Груз в конце декабря привезет делегация, которая приедет в Дамаск для участия в заседании координационных штабов России и Сирии.

Это уже не первая подобная гуманитарная помощь. В середине ноября регион отправил жителям Сирии более 20 тонн товаров первой необходимости, в том числе рис, сахар, муку и растительное масло. Тогда же обсудили проведение экскурсии по музеям донского края для сирийских детей.

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