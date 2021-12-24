Власти Ростова объяснили ЧП с экскаватором во время снова аварийного здания

Сообщается, что технику во время работ применяли законно Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове районные власти объяснили ЧП с рухнувшим экскаватором во время снова аварийного здания на Социалистической. Оказывается, под спецмашиной лопнуло перекрытие, и она накренилась.

- Здание разбирают и вручную, в том числе стены, прилегающие к соседним постройкам, и механическим способом. Применение экскаватора законно. Невозможно, по понятным причинам, все разобрать силами рабочих. Экскаватор не упал. Под ним лопнуло перекрытие, когда он поднялся выше. Техника просела, но опытный экскаваторщик уперся ковшом в землю, и машина лишь немного накренилась. После этого вызвали вышку и подъемный кран, - рассказали в местной администрации.

Также прокомментировали историю с «пробитой стеной» в соседнем здании.

- Теперь по поводу «пробитой стены». Это уже другая история. Она произошла при сносе дома по Социалистической, 130. Стену ковшом никто не пробивал. Когда ее вручную разбирали, кирпичи посыпались и пробили гипсокартон, которым было закрыто окно в соседнем доме по Социалистической, 132. Подрядчик все уже восстановил. Дом 130 снесен, - пояснили власти.

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