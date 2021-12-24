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Общество24 декабря 2021 8:28

В Ростовскую область 25 и 26 декабря вернется плюсовая температура

На юге региона обещают дожди, на севере - мокрый снег
Ангелина СКИБА
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В начале следующей недели в Ростове прогнозируют снег

В начале следующей недели в Ростове прогнозируют снег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовскую область на выходных - 25 и 26 декабря - вернется плюсовая температура, однако будет пасмурно и возможны дожди. Такую информацию опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, на юге, в Ростове-на-Дону, обещают около +4-5 градусов днем, а ночью с субботы на воскресенье столбики термометров должны показать 0 градусов. Однако уже ночью с воскресенья на понедельник снова должно быть -6. В начале следующей недели прогнозируют снег.

На севере региона в грядущие два дня будет несколько холоднее. Так, например, в Казанской днем ожидают от +1 до -3 днем и около -5-13 по ночам. Пройдет снег с дождем. Примерно такая же погода будет в Боковской.

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