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Общество24 декабря 2021 8:46

С 12 января на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта

Изменения ожидаются из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения
Ангелина СКИБА
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Знаки и ограждения должны выставить на Соколова, Красноармейской, Лермонтовской, Чехова и на Университетском

Знаки и ограждения должны выставить на Соколова, Красноармейской, Лермонтовской, Чехова и на Университетском

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах Ростова с 12 января до 30 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Так, специальные знаки и ограждения должны выставить на пересечениях Соколова и Красноармейской (северная сторона), Лермонтовской и Соколова (восточная сторона), Лермонтовской и Чехова (восточная сторона), а также на Университетском и Красноармейской (северная сторона).

Кроме того, изменения в части проезда коснутся Университетского в районе домов № 125, 127, 133. Нововведения ожидаются из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения.

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