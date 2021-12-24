С 12 января на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта

Знаки и ограждения должны выставить на Соколова, Красноармейской, Лермонтовской, Чехова и на Университетском
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На нескольких улицах Ростова с 12 января до 30 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
Так, специальные знаки и ограждения должны выставить на пересечениях Соколова и Красноармейской (северная сторона), Лермонтовской и Соколова (восточная сторона), Лермонтовской и Чехова (восточная сторона), а также на Университетском и Красноармейской (северная сторона).
Кроме того, изменения в части проезда коснутся Университетского в районе домов № 125, 127, 133. Нововведения ожидаются из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения.
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