Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 декабря: заторы в четыре балла скопились на дорогах

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, 1-я Краснодарская, Международная, МОПРа, Литвинова, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Большая Садовая, Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Текучева, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском, Буденновском, Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, в переулках Бориславском и Оренбургском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Алябьева, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, переулке Мезенском, проспекту Шолохова.

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